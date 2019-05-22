Ангела - символ Нотр-Дама - нашли невредимым спустя больше месяца после пожара

Реставраторы, которые работают среди завалов собора Парижской Богоматери во Франции, нашли одного из четырех позолоченных ангелов, которые украшали окно-розетку на своде здания.

Специалисты Министерства культуры отмечают, что один из символов Нотр-Дама находится в хорошем состоянии. Это дает надежду на то, что трех других ангелов удастся найти. Об этом 22 мая сообщает издание Tribune de l'art.

Un angelot de la cl? de vo?te retrouv? ? Notre-Dame https://t.co/yKcy8zw8k1 — La Tribune de l'Art (@ltdla) 21 мая 2019 г.







Также ученые обнаружили неповрежденной картину Людовико Карраччи, которая хранилась в одной из башен.

Знаменитые фигурки четырех ангелов были созданы в 1720-х годах архитектором Жерменом Бофраном.

Напомним, пожар в знаменитом соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его смогли потушить только утром 16 апреля. Зданию, которое является символом французской столицы, нанесен колоссальный вред: на восстановление храма понадобятся годы.

На следующий день после ЧП в прокуратуре заявили, что пожарная сигнализация в соборе сработала дважды. Первый сигнал зафиксировали за 23 минуты до вызова пожарных, но сотрудники не обнаружили огня. Что касается датчиков, то в соборе их было несколько и тестировали их в ходе учений за несколько дней до пожара.