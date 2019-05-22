«Все должно хорошо закончиться». Алсу прокомментировала скандал вокруг победы дочери в «Голосе»

Заслуженная артистка РФ и Татарстана Алсу впервые высказалась публично по поводу скандала вокруг шоу «Голос. Дети», итоги которого аннулировал «Первый канал». Дочь певицы, опередившая других участников с большим отрывом, оказалась лишена победы.

По мнению Алсу, участники песенного шоу оказались «втянуты в какие-то игры».

«Но я думаю, что все должно хорошо закончиться»,— цитирует 22 мая певицу «Коммерсантъ» со ссылкой на радио «Серебряный дождь».

Артистка также добавила, что ее дочь Микелла Абрамова сама будет решать, участвовать ли в повторном финале «Голоса».







«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама»,— сказала Алсу, пообещав развернутый комментарий 1 июня.

Ранее возможную накрутку голосов комментировала лишь представитель Алсу Нина Пономарева.

«Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: нет! Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!» — написала Пономарева в Facebook.

Напомним, участница «Голос. Дети» Микелла Абрамова получила 145 тыс. голосов (53%), хотя поначалу не была в лидерах. В том числе в ее пользу поступило 109 тыс. SMS. Занявший второе место Максим Ержан отстал более чем вдвое. Телезрители, а также российские артисты эстрады, смотревшие шоу, обвинили организаторов в фальсификации. Подозрения подтвердила специализирующаяся на расследовании кибератак компания Group-IB: она выявила накрутку голосов, причем указала на принадлежность ботов к Ленобласти.

16 мая «Первый канал» аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети». 24 мая телеканал проведет специальный выпуск программы в прямом эфире. К участию приглашена и Микелла Абрамова.