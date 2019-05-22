Ту-95МС вновь полетали вдоль берегов Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов. Об этом 22 мая сообщает Минобороны России.

"Продолжительность полета составила около 11 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", – добавляют в пресс-службе МО РФ.

Напомним, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС Дальней авиации РФ и накануне летали у Аляски и Алеутских островов. Правда, не два, а четыре бомбардировщика.





