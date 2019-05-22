Депутаты Петербурга перенесли заседание на 31 мая, чтобы объявить выборы губернатора

Депутаты перенесли заседание городского парламента с 29 на 31 мая: провести заседание в следующую среду помешал День города и необходимость объявить выборы губернатора.

Как заявил на заседании 22 мая спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, в понедельник, 27 мая, парламентарии будут заняты на официальных мероприятиях, связанных с днём рождения Петербурга, поэтому не смогут провести еженедельный совет фракций, сообщает корреспондент "Фонтанки". Вместо этого собрание руководителей фракций, которое утверждает предварительную повестку заседания, проведут в среду, 29 мая, а само заседание перенесут на пятницу, 31 мая.

По словам главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, причина переноса заседания на пятницу – необходимость в этот день объявить губернаторские выборы и дать старт избирательной кампании. С чем связана спешка и почему выборы нельзя объявить на следующем заседании, 5 июня (по закону сроки ещё позволяют), он не пояснил.

За перенос заседания проголосовали 45 депутатов из 50.





