«Это не мой стиль». Валентина Матвиенко заявила, что её вины в массовом уходе журналистов из «Коммерсанта» нет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 мая прокомментировала массовый уход сотрудников отдела политики «Коммерсанта» после увольнения авторов материала про себя.

«Я никогда никому не звонила, не давила. Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они помогут подтвердить. Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно», – цитирует Матвиенко RT.

20 мая стало известно об увольнении специального корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. Они заявили, что руководство издательского дома попросило их написать заявление из-за публикации текста об ожидаемом уходе Валентины Матвиенко из Совета Федерации. Вслед за коллегами заявления в знак солидарности написал весь отдел политики, а журналисты «Коммерсанта» сообщили о том, что их читатели неопределенное время не будут получать политических новостей.

Что думают журналисты и медиаменеджеры о нынешнем состоянии политической журналистики в России, читайте в материале «Фонтанки».





