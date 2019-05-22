Чудо на Софийской: большегруз уничтожил легковушку, но серьезно никто не пострадал

Жуткая на вид авария, произошедшая днем 22 мая в Пушкинском районе Петербурга, окончилась практически «хеппи-эндом». Водитель искореженной легковушки не только выжил, но и избежал серьезных травм.

ДТП произошло около 12 часов дня на Софийской улице в направлении города, перед поворотом на Усть-Ижорское шоссе. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, столкнулись легковой автомобиль Mazda 6 и бензовоз Mercedes. От удара «Мазду» выбросило с дороги на газон, а ее задняя часть превратилась в месиво из покореженного металла.

При виде такой картины представляется самый трагичный исход, но к счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал.







Как уточняет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим, водитель «Мазды» менял колесо, когда в его машину въехала «бочка». От госпитализации он отказался.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Сегодня, 22 мая, две серьезных аварии произошли в Курортном районе города. Ночью водитель «Лады» погиб, улетев в дерево. А утром на Приморском шоссе водитель Nissan и две его пассажирки получили травмы, врезавшись в столб.