Рада провалила законопроекты Зеленского об изменениях в закон о выборах

Верховная рада Украины 22 мая на внеочередном заседании, созванном по инициативе нового президента Владимира Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях в избирательной системе. Достаточного количества голосов для внесения документов на рассмотрение парламента не набралось.

За включение в повестку дня "избирательного" законопроекта Зеленского, а также альтернативного документа, проголосовали всего 92 депутата. 68 выступили против, 43 – воздержались.

"Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня", – заявил спикер парламента Андрей Парубий по результатам соответствующих голосований и закрыл заседание.

Напомним, Рада сегодня собиралась на внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть поданные Владимиром Зеленским законопроекты. Ожидалось, что депутаты изменят систему проведения парламентских выборов, исключив из нее мажоритарную составляющую и снизив до 3% порог для прохода в парламент. Кроме того, планировалось рассмотрение законопроекта об изменении системы закупок в избирательный период.





