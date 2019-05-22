13 344 клиента сделали рекламу для Yota

Пресс-служба YOTA

Yota запустила второй этап рекламной кампании #наyota, в котором высказывания клиентов стали новой рекламой оператора на ТВ, на радио, в интернете и на городских щитах.

Часть носителей ведет на реальные посты клиентов в социальных сетях. Ролики для радио и ТВ озвучили клиенты – авторы сообщений.

В течение трех недель на специальном сайте o.yota.ru клиенты рассказывали, почему они выбрали Yota. За это время было собрано около 13,5 тысяч сообщений, две тысячи из которых можно будет увидеть в рекламе Yota на различных носителях.

«Мы хотели рассказать про преимущества Yota максимально просто и честно и решили, что никто не справится с этой задачей лучше, чем наши клиенты. Так пользователи Yota стали авторами рекламной кампании», – комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 21 мая по 15 июня 2019 года.

СПРАВКА

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании ? голосовая мобильная связь и интернет 4G.