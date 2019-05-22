К Улюкаеву в колонии пришло вдохновение - он пишет стихи и ведёт литературный кружок

Осуждённый за взятку бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев доволен условиями содержания в тверской исправительной колонии №1. По крайней мере, ни на что не жалуется и занимается творчеством. Об этом 22 мая сообщила его адвокат Виктория Бурковская.

«Он не имеет жалоб на условия содержания. Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает. Он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи», – сказала Бурковская ТАСС.

Напомним, экс-губернатор Кировской области Никита Белых, который отбывает наказание за взятку в Рязанской области, также работает в колонии библиотекарем и проводит интеллектуальные конкурсы для заключённых.





