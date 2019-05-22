К Улюкаеву в колонии пришло вдохновение - он пишет стихи и ведёт литературный кружок
Осуждённый за взятку бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев доволен условиями содержания в тверской исправительной колонии №1. По крайней мере, ни на что не жалуется и занимается творчеством. Об этом 22 мая сообщила его адвокат Виктория Бурковская.
«Он не имеет жалоб на условия содержания. Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает. Он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи», – сказала Бурковская ТАСС.
Напомним, экс-губернатор Кировской области Никита Белых, который отбывает наказание за взятку в Рязанской области, также работает в колонии библиотекарем и проводит интеллектуальные конкурсы для заключённых.
Справка:
В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд - за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.