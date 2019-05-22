Стрит-арт по-фински: в Петербурге поселились духи Финляндии

Фестиваль «День Финляндии», который пройдёт на территории «Севкабель Порт» 25 мая, оставит на память петербуржцам красочный мурал.

Рустам Котов (предоставлено Институтом Финляндии)

Работа двух студентов Университета Аалто под названием Spirit of Finland («Дух Финляндии») размером 4 на 8 метров украсила стену одного из зданий бывшей мануфактуры пространства «Севкабель Порт» (слева от парковки).

«Два духа, изображённые на мурале, с одной стороны, символизируют тесную связь между культурой и природой Финляндии с её вечнозелёными лесами и чистыми озёрами, а с другой – их окружают неотъемлемые атрибуты финской повседневности и динамичной городской жизни, как, например, обязательная утренняя чашка ароматного кофе», – пояснили в Институте Финляндии в Петербурге, который курировал процесс.

Мурал – популярный в Суоми вид стрит-арта. «Мы подготовили проект к фестивалю «День Финляндии» совместно с Университетом Аалто, так как его студенты уже делали нечто подобное на фестивале музыки и искусств Flow в Хельсинки. Интересно, что иллюстраторы, которые выполнили работу, родом не из Финляндии. Мы хотели в том числе показать, как художники из других стран видят культуру и природу Финляндии. И конечно, мы очень рады, что роспись останется в «Севкабель Порту» и после праздника», – рассказала «Фонтанке» Анна Калдузова, специалист по связям с общественностью Института Финляндии.







Создателями нового арт-объекта стали иллюстратор и автор путеводителя «Петербургский алфавит» София Коловская из Петербурга и графический дизайнер и иллюстратор родом из болгарского города Пловдива Тео Георгиев. Оба обучаются на направлении Visual Communication Design.

Семейный фестиваль «День Финляндии» проходит в Петербурге второй год подряд. Посетителей ждут настоящие муми-тролли из Наантали, авторские зоны финских брендов, мастер-классы, лекторий, музыкальные выступления, фотозоны, конкурсы и розыгрыши.