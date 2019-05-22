Закон об электронном голосовании на выборах ушёл на подпись Путину

Совет Федерации ФС РФ одобрил сегодня пакет законопроектов об электронном голосовании на выборах депутатов. Решение верхней палаты Федерального собрания было принято на следующий день после принятия документов в Госдуме в третьем чтении. Эксперимент с электронным голосованием будет проведён уже 8 сентября на цифровых избирательных участках, образованных в Москве для довыборов депутатов Мосгордумы.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что эти инициативы направлены на «улучшение условий для реализации избирательных прав граждан».

Москвичи смогут проголосовать за кандидатов в депутаты из любой точки на планете «с помощью мобильных устройств». Электронное голосование становится доступным после регистрации на портале mos.ru и личного появления в МФЦ для подтверждения своей личности.

Необходимый для легализации идеи закон сегодня приняли и депутаты московской Думы. Против него выступили представители КПРФ, которые сослались на опыт ряда европейских стран, в том числе Великобритании, которые отказались от практики электронного плебисцита.







В «Единой России», напротив, утверждали, что это «нормальная история, которая должна быть у развитых стран», а для тех, кто не доверяет цифровому волеизъявлению, остаётся классический бумажный бюллетень.

Отмечается, что после 8 сентября 2019 года эксперимент могут продолжить, если система внушит доверие избирателям.

Лидер «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме 15 мая идею цифровизации избирательного процесса одобрил, но призвал коллег не торопиться с реализацией спорной идеи.

«Считаю, что прежде, чем внедрять такие инструменты, нам нужно исключить всякую возможность искажения волеизъявления граждан и нарушения их политических прав. Нужно использовать опыт других стран, которые идут по пути развития электронной демократии», – заявил Медведев.

Спустя неделю документ отправился на подпись президенту Владимиру Путину.