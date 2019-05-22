"Зеленский - узурпатор". Лидер радикальной партии Ляшко ушел в оппозицию к новому президенту Украины

Руководитель украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что переходит в оппозицию к новому президенту страны Владимиру Зеленскому из-за якобы узурпации власти со стороны главы государства. Об этом Ляшко объявил с трибуны украинского парламента 22 мая, сообщает телеканал "112 Украина".

"Зеленский – узурпатор. Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие. Нужны выборы в Верховную Раду? Безусловно, нужны. Но проведение выборов в Верховную Раду по старому коррумпированному закону – это чистой воды авантюра, которая преследует не смену политического класса, не борьбу с коррупцией, не очищение власти, а захват власти, потому что нет ничего более изменчивого, чем рейтинги", – заявил депутат.

Ляшко отметил, что выступает против мажоритарной системы и за открытые партийные списки. Именно по ним "радикал" предлагает проводить выборы в парламент.

"Зеленский предлагает возглавить коррупцию, консервировать ее и управлять ею. Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому", – заявил Ляшко.







Напомним, накануне Зеленский и Ляшко уже имели словесную перепалку в Верховной раде. Во время инаугурационной речи Зеленского Ляшко перебил его из-за выступления президента на русском языке, когда тот обращался к жителям Донбасса и Крыма.

Сегодня парламент Украины должен рассмотреть поправки в выборное законодательство, которые предусматривают голосование только по партспискам на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля текущего года. О её роспуске и назначении выборов президент Зеленский вчера издал указ.