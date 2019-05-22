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Общество
22.05.2019 14:00
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ВЦИОМ: Россияне не знают, объективны ли оценки ЕГЭ

Что думают россияне о Едином государственном экзамене, спросил ВЦИОМ. Итоги исследования опубликованы 22 мая.

ЕГЭ как шанс способным выпускникам из регионов поступить в хорошие вузы ценят 54% респондентов. (Причем из тех, кто писал тесты лично, доля положительно относящихся к экзамену выше – 61%.) Негативно смотрят на единый экзамен 41% опрошенных.

Если же говорить об объективности ЕГЭ по сравнению с традиционным экзаменом, тут мнения разделились. 46% согласны с тем, что проверка  независимыми экспертами повышает адекватность оценки, и ровно столько же эту позицию не разделяют. Впрочем, лично сдававшие ЕГЭ об объективности говорят чаще (62%).

В числе преимуществ ЕГЭ россияне называют: отсутствие необходимости  сдавать экзамены в вузе (17%), возможность подать результаты сразу в несколько вузов (13%), глубокую проверку знаний учащихся (12%), простоту и объективность экзамена (по 8%). Главными недостатками системы участники опроса считают зубрежку при подготовке и отсутствие творчества (21%), высокую психологическую нагрузку на школьников (11%), а также тестовую систему (10%).



Самостоятельно готовились к экзамену 44%, нанимали репетитора или шли на курсы 42%. Дополнительную помощь школьных педагогов использовали 31%. Вооружились материалами Открытого банка заданий ЕГЭ и других бесплатных интернет-ресурсов 27%.

Жесткие меры контроля за проведением выпускных экзаменов поддерживают 57% участников опроса, против высказываются 34%. 45% считают, что дисциплина в конечном итоге оправдана, обратного мнения придерживаются 43%.

Напомним, 16 мая в Петербурге оказалась сорвана апробация устной части ЕГЭ по английскому языку. Причина – бракованные диски с заданиями, пришедшие из Федерального центра тестирования. Контрольное мероприятие перенесли на сегодняшний день. 

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