«Газпром нефть» собирается заработать свыше двух млрд рублей на заправке круизных лайнеров

В летнюю навигацию этого года, с мая по сентябрь, «Газпромнефть Марин Бункер» собирается в петербургском пассажирском порту заправлять круизные лайнеры компаний Royal Caribbean и Saga, сообщает в среду, 22 мая, «Газпром нефть». «Марин Бункер» намерена произвести около 60 бункеровок на примерно 55 тысяч тонн – что позволит заработать, согласно актуальным ценам, около 2,6 млрд рублей.

Стоимость топлива подобного класса на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по данным на 22 мая составляет 46 953 рубля за тонну.

Лайнеры планируется заправлять судовыми и гибридными нефтепродуктами экологичного класса с содержанием серы ниже 0,1% производства московского и омского перерабатывающих заводов «Газпром нефти».

По данным петербургского пассажирского порта, за прошлогоднюю навигацию город на круизных лайнерах посетило более 623 тысяч человек. Прогноз порта на навигацию 2019 года — 625 тысяч пассажиров.

«Газпромнефть Марин Бункер» — один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов Северо-Запада. За 2018 год дочерняя компания «Газпром нефти» в морском порту Петербурга реализовала около 332 тысяч тонн судового топлива. Выручка за последний отчетный год «Газпром Марин Бункер» составила 47 млрд рублей. Ближайший конкурент — петербургское ООО «Лукойл Бункер» с выручкой 56 млрд рублей за 2017 год.





