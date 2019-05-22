Возьми с полки пирожок. Культовая пирожковая на Московском дарит добрые слова команде своего спасения

Самая знаменитая в Петербурге пирожковая близка к легализации пристройки, которая грозила поставить крест на бизнесе. За полшага до победы хозяйка заведения щедра на благодарности заступникам.

О том, что городской комитет имущественных отношений на год пролонгировал договор аренды участка под вызвавшей споры пристройкой, 22 мая сообщила владелица пирожковой Валерия Романова. Осталось получить у комитета по градостроительству и архитектуре согласие на внешний облик строения, и спор хозяйствующих субъектов будет завершен.

«Мы хотели бы выразить благодарность губернатору и его команде, администрации Московского района, депутату Сергею Боярскому, президенту Ассоциации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леониду Гарбару, команде юристов «Аркона», а также людям, которые подписывали документ (петицию врио губернатора. — Прим. ред.) и специально для этого приезжали, и всем жителям дома», – сказала Валерия Романова корреспонденту нашего издания.

Кампания по спасению пирожковой началась после публикации «Фонтанки». Ровесница главной петербургской пышечной на Большой Конюшенной вступила в конфликт с управляющей компанией, которая требовала демонтировать внешнюю систему вентиляции и тамбур для разгрузки, что достались заведению вместе с антуражем и рецептурой советской выпечки. Проблемой заинтересовались депутаты, а сами предприниматели отправили в Смольный петицию, заявляя, что снос убьет бизнес. Миротворцем выступил врио губернатора Александр Беглов, в присутствии которого пирожковая подписала с ЖКС мировое соглашение.





