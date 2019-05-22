В Курортном районе один водитель разбился о дерево, другой – улетел в столб

Две серьезных аварии произошли в Курортном районе Петербурга ночью и утром 22 мая. В одной из них погиб человек. Другая привела троих в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 7:05 на 123-м километре автодороги Зеленогорск – Приморск 20-летний парень на автомобиле ВАЗ-2114 съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм он погиб на месте.

«Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Курортному району добавляет, что сведений о том, что молодой человек получал водительские права на территории России, нет. А также, что, предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.







Еще одно ДТП в Курортном районе произошло около полуночи – примерно в 0:05. Как сообщает «Дорожный инспектор», на Приморском шоссе 29-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и въехал в опору освещения.

В результате пострадал он сам и две его пассажирки 22-х и 34-х лет. Все они получили травмы средней степени тяжести.