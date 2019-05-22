СМИ: МВД РФ тестирует мини-камеры для распознавания лиц

Компактные камеры для распознавания лиц тестируют сотрудники МВД России. Об этом со ссылкой на свои источники в силовом ведомстве и в компании-разработчике «полицейского» гаджета сообщает газета «Ведомости». Разработчиком устройства является российская компания NtechLab, «дочка» госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В случае успеха на тестовых испытаниях функции распознавания лиц граждан добавят в портативные видеорегистраторы, которые уже используются полицейскими, рассказал журналистам собеседник в МВД. При этом подчинённый Владимира Колокольцева отметил, что в развитых странах есть не только такие устройства, но и так называемые «умные очки». В феврале 2019 года сообщалось, что московская полиция может получить очки с технологией распознавания лиц.

В NtechLab подтвердили, что действительно создали такой гаджет. И он рассчитан именно на сотрудников силовых структур и служб безопасности. Производитель рассчитывает, что функция распознавания лиц заинтересует не только МВД, но также Росгвардию, пограничников и контролёров в общественном транспорте. Комментировать факт испытания в МВД представитель NtechLab отказался, но сообщил, что устройство сейчас тестируется частными охранными компаниями РФ.

По данным «Роскомсвободы», этот компактный видеорегистратор анализирует видеопоток, отправляет с помощью Wi-Fi или сим-карты данные на сервер, где происходит проверка изображения лиц, и если фото совпадет с имеющимися в базе, система отправит сигнал на устройство. Полученная информация будет отображаться на экране устройства. Распознавать лица камера сможет на расстоянии 3,5–4,5 м.







Системы распознавания лиц в РФ вводят и в «мирных» целях. С начала 2018 года в столичных аэропортах тестируют систему распознавания лиц пассажиров как способ улучшения качества обслуживания. В мае того же года сообщалось о тестировании в Санкт-Петербурге системы оплаты покупок с помощью селфи, а Смольный отчитался об установке 80 специальных камер на городских улицах для распознавания лиц пешеходов и госномеров авто.

С лета 2018 года в РФ создаётся биометрическая система идентификации банковских клиентов. Сбербанк рассчитывает получить доступ к базам данных уличных видеокамер.

О необходимости распознавания лиц граждан в постоянном режиме с учётом китайского опыта ранее заявляли в Минстрое. ГИБДД готовится к введению электронных водительских документов.

Государство активно внедряет цифровые технологии не только в сфере упрощения идентификации граждан. Накануне Госдума в третьем чтении приняла пакет законов, запускающий в России эксперимент с электронным голосованием на выборах. Тестировать систему будут в Москве.

В то же время иностранные эксперты указывают на риски столь активной цифровизации жизни. Журналисты Forbes доказали, что получить доступ к личным мобильным гаджетам можно с помощью гипсовой копии головы владельца. В США автомобильные беспилотники критикуют за то, что они плохо распознают темнокожих пешеходов.

В Сан-Франциско в середине мая 2019 года и вовсе был введён запрет на полицейское использование систем распознавания лиц граждан. Запрет стал результатом действий организаций, выступающих за гражданские свободы, которые опасаются злоупотребления властями данной технологией и тотальной слежки за гражданами.

В США введение подобных запретов также рассматривается в Окленде, Сомервилле и в Массачусетсе.