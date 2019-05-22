Смольный собирается установить 4 новых эскалатора на «Чернышевской» через 2-3 года после ремонта старых

На «Чернышевской» заменят эскалаторы: пассажиров этой станции красной линии метро будут обслуживать 4, а не 3 подобных механизма, как сейчас. Проект модернизации намерен заказать петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). За него ведомство готово заплатить до 27,6 млн рублей.

При этом с 15 апреля по 28 июня вход на станцию «Чернышевская» уже ограничен из-за капитального ремонта эскалаторов. В комитете объяснили, зачем нужно тратиться на капремонт старого оборудования накануне установки нового: необходимо поддержать работоспособность оборудования, от которой зависит безопасность пассажиров на то время, пока будут проводиться проектные работы, прохождение экспертизы и включение установки нового оборудования в адресную инвестиционную программу ведомства. «Это может занять 2-3 года. Важно отметить, что действующим эскалаторам больше 50 лет. Они были установлены в 1958 году. При этом срок службы составляет как раз порядка 50 лет», – рассказали в КРТИ.

В ГУП «Петербургский метрополитен» добавили, что капитальный ремонт проводится исходя не из количества лет эксплуатации. Ключевым фактором является пробег эскалатора: «набежало» 150 тысяч км – пора ремонтировать. В госпредприятии, которое обеспечивает работу подземки, добавили, что капитальный ремонт будет проводиться силами самого предприятия, без привлечения сторонних подрядчиков.

Во сколько обойдется последующая замена старых эскалаторов на 4 новых, станет известно после разработки документации, заказанной комитетом. В прошлом году КРТИ искал подрядчика для проведения таких работ на станции метро «Технологический институт». Первоначально Смольный был готов заплатить за них 430 млн рублей, однако аукцион не состоялся. Осенью к замене эскалаторов добавилась реконструкция всей станции, и стоимость работ выросла до 1,1 млрд рублей, а к февралю 2019 года закупка стала секретной.

Напомним, что «Фонтанка» подробно рассказывала, что Смольный начинает масштабную кампанию по реконструкции наклонных ходов и замене эскалаторов в городской подземке. После «Технологического института» их модернизируют на станциях метро «Площадь Восстания», «Площадь Ленина» и «Кировский завод». «Фонтанка» уже пригляделась к тем, кто может побороться за право получить сотни миллионов рублей на замену эскалаторов.





