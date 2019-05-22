Дизели уперлись в землю. Прошедший ПМЭФ проект заводов на 8 млрд рублей снова откладывается

Документация производства в Ольгино отправлена на доработку, стройку литейного цеха в Саперном угрожает затормозить близость грунтовых вод. К моменту выхода в активную фазу бизнес-идея может вовсе потерять актуальность, несмотря на успех на экономических форумах, предупреждают эксперты.

проект завода по сборке среднеоборотных дизельных двигателей/инвестиционный портал Санкт-Петербурга

«Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей», который почти 10 лет пытается локализовать в Петербурге производство двигателей для атомной энергетики и судостроения, снова не смог выйти на стройплощадку. Несмотря на статус стратегического инвестора, полученный еще в 2017 году и подтвержденный на ПМЭФ-2018, проект пока не преодолел стадию инженерных изысканий. Чиновники указывают на недоработки в документах, предприниматели — на медлительность бюрократической машины.

ООО «ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей» (СПбЗДЗ) было создано специалистами завода «Русский дизель». Обанкротившееся в 2001 году предприятие выпускало двигатели для судов, а также атомных электростанций. Среди них были как оригинальные разработки, так и техника, произведенная по лицензиям зарубежных концернов Wartsila и MAN. СПбЗДЗ сосредоточился на обслуживании и ремонте данного оборудования (им укомплектованы 130 судов, четыре АЭС и Московский метрополитен. — Прим. ред.), но не оставлял идеи возродить и производство.

Изначально проект предполагал только локализацию сборки. Под эти цели правительство города одобрило передачу компании участка в промзоне Конная Лахта в Ольгино еще в 2010 году. Но, как выяснилось, там не были проложены сети Водоканала, в результате чего проект завис на несколько лет, рассказывает совладелец СПбЗДЗ Валерий Колмаков.

После решения проблемы проект реанимировали и расширили. На заседании совета по инвестициям в конце 2015 года инвестор пообещал помимо сборки среднеоборотных двигателей в Ольгино также создать литейное предприятие в Саперном. Всего планировалось выпускать 24 тонны продукции, или 120 агрегатов в год. Инвестиции должны были составить 6 млрд рублей.







Пока компания получала статус стратегического инвестора, который бы гарантировал ей льготные условия предоставления земельных участков, из-за ослабления рубля стоимость проекта снова пришлось пересчитать. На Петербургском международном экономическом форуме 2018 года, где инвестор подписал с городом соглашение о намерениях, заявленные инвестиции уже достигли 8,1 млрд рублей.

«Производство будет рентабельно при объеме в 20 тысяч тонн продукции в год», – говорит Валерий Колмаков. Несмотря на существующую на российском рынке незакрытую потребность в двигателях и их комплектующих, компания будет ориентироваться на экспорт, в первую очередь в Германию, пояснил он.

Но за истекший год проект продвинулся не сильно. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по инвестициям, он пока не предоставил СПбЗДЗ участок в Конной Лахте. Компания не учла все требования Земельного кодекса в части обременения участка, а также не определила санитарно-защитную зону будущего производства, без чего невозможно корректировать проект планировки территории и проект межевания. «Инвестору рекомендовано подготовить проектную документацию с учетом санитарно-защитной зоны, а также повторно подать заявление», – пояснили в ведомстве.

Сейчас идет переформатирование участка, подтвердил Валерий Колмаков. По его словам, помимо формирования природоохранной зоны придется двигать линии электропередач.

Участок в Саперном (Петрозаводское шоссе, 1А) площадью 4,8 га, на котором СПбЗДЗ хочет создавать литейное производство, компания получила в долгосрочную аренду на 49 лет после того, как приобрела стоящие на нем здания. Как рассказал Валерий Колмаков, соответствующее уведомление компания получила в середине мая. «После этого мы приступим к изыскательным работам, а затем к проектированию», – сказал он.

В комитете имущественных отношений уточнили, что долгосрочная аренда автоматически не дает компании приступить к строительству — сперва должно выйти постановление правительства, где будут прописаны инвестиционные условия. В коминвесте сообщили, что заявку на участок в Саперном пока не получали.

Но не исключено, что в итоге вместо полноценного здания компания возведет некапитальные ангары. «В Саперном выяснилось, что грунтовые воды находятся в полуметре от верхнего слоя земли, значит нужны гидроизоляция, дренаж», – пояснил Валерий Колмаков.

Изыскания и проектирование могут занять до двух лет, в итоге на стройплощадку компания выйдет не раньше середины 2021 года. Пока компания рассчитывает уложиться к 2027 году — именно такой срок фигурирует в соглашении, подписанном со Смольным. Но предприниматель не исключает, что стоимость проекта снова придется пересматривать в бОльшую сторону. «Окончательный объем инвестиций будет понятен после разработки проектной документации», – сказал он, уточнив, что поскольку компания планирует работать на немецком рынке, производство будет проходить аудит в Германии.

Тогда же компания рассчитывает определиться с окончательной моделью финансирования. По словам Валерия Колмакова, рассматривается привлечение кредитных средств как из российских, так и зарубежных банков, а также продажи доли в компании. СПбЗДЗ уже получал предложение от одного из крупных отечественных инвестбанков, но не принял его, поскольку еще не решил проблемы с участками.

Получение инвестпроектом статуса стратегического вовсе не гарантия быстрого прохождения согласования планировки участка, говорит директор «Центра экспертиз ЭКОМ» Александр Карпов. «Смысл комитета по инвестициям в этой цепочке до конца не ясен. Они видят отдельные земельные участки, но зачастую не видят планов по развитию территорий, не делают оценку окружений и побочные эффекты. В итоге все, что объявляют стратегическим проектом, либо приводит к конфликтам, либо затягивается», – говорит он. Но ответственность за затягивание лежит и на инвесторе. «Компания могла бы заказать самостоятельную экспертизу предложенного участка прежде, чем договариваться с городом о его предоставлении, а не ждать, что чиновники за них все сделают», – комментирует он.

Но к моменту, когда СПбЗДЗ все же преодолеет земельные сложности, его проект может оказаться несостоятельным с точки зрения бизнеса. «Производство комплектующих для обслуживания двигателей, выпущенных заводом «Русский дизель», будет актуально еще несколько лет — пока не окончится жизненный цикл оборудования», – считает председатель совета директоров индустриального парка «Звезда» и экс-совладелец производителя судовых двигателей ПАО «Звезда» Павел Плавник. По его словам, создать собственные конкурентоспособные разработки в отсутствие системной поддержки государства вряд ли возможно, а партнерство с иностранными производителями маловероятно, поскольку никто не заинтересован в передаче своих технологий. «Рынок открыт, но соревноваться по цене и качеству с немецкими, финскими, корейскими и китайскими продуктами на нем проблематично», – подчеркивает он.

Ранее «Фонтанка» сообщала о банкротстве Ленинградского электромашиностроительного завода. Головное предприятие концерна «Русэлпром» обещало наладить производство «первых русских дизель-генераторов», но сорвало сроки исполнения заказов, а его клиенты предпочли зарубежные аналоги.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»