Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +11
$ 64.42р
71.84р
20:33 22.05.2019
Расширенный поиск

Бизнес
22.05.2019 13:42
Печать

Дизели уперлись в землю. Прошедший ПМЭФ проект заводов на 8 млрд рублей снова откладывается

Документация производства в Ольгино отправлена на доработку, стройку литейного цеха в Саперном угрожает затормозить близость грунтовых вод. К моменту выхода в активную фазу бизнес-идея может вовсе потерять актуальность, несмотря на успех на экономических форумах, предупреждают эксперты.

Дизели уперлись в землю. Прошедший ПМЭФ проект заводов на 8 млрд рублей снова откладывается

проект завода по сборке среднеоборотных дизельных двигателей/инвестиционный портал Санкт-Петербурга

«Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей», который почти 10 лет пытается локализовать в Петербурге производство двигателей для атомной энергетики и судостроения, снова не смог выйти на стройплощадку. Несмотря на статус стратегического инвестора, полученный еще в 2017 году и подтвержденный на ПМЭФ-2018, проект пока не преодолел стадию инженерных изысканий. Чиновники указывают на недоработки в документах, предприниматели — на медлительность бюрократической машины.

ООО «ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей» (СПбЗДЗ) было создано специалистами завода «Русский дизель». Обанкротившееся в 2001 году предприятие выпускало двигатели для судов, а также атомных электростанций. Среди них были как оригинальные разработки, так и техника, произведенная по лицензиям зарубежных концернов Wartsila и MAN. СПбЗДЗ сосредоточился на обслуживании и ремонте данного оборудования (им укомплектованы 130 судов, четыре АЭС и Московский метрополитен. — Прим. ред.), но не оставлял идеи возродить и производство.

Изначально проект предполагал только локализацию сборки. Под эти цели правительство города одобрило передачу компании участка в промзоне Конная Лахта в Ольгино еще в 2010 году. Но, как выяснилось, там не были проложены сети Водоканала, в результате чего проект завис на несколько лет, рассказывает совладелец СПбЗДЗ Валерий Колмаков.

После решения проблемы проект реанимировали и расширили. На заседании совета по инвестициям в конце 2015 года инвестор пообещал помимо сборки среднеоборотных двигателей в Ольгино также создать литейное предприятие в Саперном. Всего планировалось выпускать 24 тонны продукции, или 120 агрегатов в год. Инвестиции должны были составить 6 млрд рублей.



Пока компания получала статус стратегического инвестора, который бы гарантировал ей льготные условия предоставления земельных участков, из-за ослабления рубля стоимость проекта снова пришлось пересчитать. На Петербургском международном экономическом форуме 2018 года, где инвестор подписал с городом соглашение о намерениях, заявленные инвестиции уже достигли 8,1 млрд рублей. 

«Производство будет рентабельно при объеме в 20 тысяч тонн продукции в год», – говорит Валерий Колмаков. Несмотря на существующую на российском рынке незакрытую потребность в двигателях и их комплектующих, компания будет ориентироваться на экспорт, в первую очередь в Германию, пояснил он.

Но за истекший год проект продвинулся не сильно. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по инвестициям, он пока не предоставил СПбЗДЗ участок в Конной Лахте.  Компания не учла все требования Земельного кодекса в части обременения участка, а также не определила санитарно-защитную зону будущего производства, без чего невозможно корректировать проект планировки территории и проект межевания. «Инвестору рекомендовано подготовить проектную документацию с учетом санитарно-защитной зоны, а также повторно подать заявление», – пояснили в ведомстве. 

Сейчас идет переформатирование участка, подтвердил Валерий Колмаков. По его словам, помимо формирования природоохранной зоны придется двигать линии электропередач.

Участок в Саперном (Петрозаводское шоссе, 1А) площадью 4,8 га, на котором  СПбЗДЗ хочет создавать литейное производство, компания получила в долгосрочную аренду на 49 лет после того, как приобрела стоящие на нем здания. Как рассказал Валерий Колмаков, соответствующее уведомление компания получила в середине мая. «После этого мы приступим к изыскательным работам,  а затем к проектированию», – сказал он. 

В комитете имущественных отношений уточнили, что долгосрочная аренда автоматически не дает компании приступить к строительству — сперва должно выйти постановление правительства, где будут прописаны инвестиционные условия. В коминвесте сообщили, что заявку на участок в Саперном пока не получали.

Но не исключено, что в итоге вместо полноценного здания компания возведет некапитальные ангары. «В Саперном выяснилось, что грунтовые воды находятся в полуметре от верхнего слоя земли, значит нужны гидроизоляция, дренаж», – пояснил Валерий Колмаков.

Изыскания и проектирование могут занять до двух лет, в итоге на стройплощадку компания выйдет не раньше середины 2021 года. Пока компания рассчитывает уложиться к 2027 году — именно такой срок фигурирует в соглашении, подписанном со Смольным. Но предприниматель не исключает, что стоимость проекта снова придется пересматривать в бОльшую сторону. «Окончательный объем инвестиций будет понятен после разработки проектной документации», – сказал он, уточнив, что поскольку компания планирует работать на немецком рынке, производство будет проходить аудит в Германии. 

Тогда же компания рассчитывает определиться с окончательной моделью финансирования. По словам Валерия Колмакова, рассматривается привлечение кредитных средств как из российских, так и зарубежных банков, а также продажи доли в компании. СПбЗДЗ уже получал предложение от одного из крупных отечественных инвестбанков, но не принял его, поскольку еще не решил проблемы с участками.

Получение инвестпроектом статуса стратегического вовсе не гарантия быстрого прохождения согласования планировки участка, говорит директор «Центра экспертиз ЭКОМ» Александр Карпов. «Смысл комитета по инвестициям в этой цепочке до конца не ясен. Они видят отдельные земельные участки, но зачастую не видят планов по развитию территорий, не делают оценку окружений и побочные эффекты. В итоге все, что объявляют стратегическим проектом, либо приводит к конфликтам, либо затягивается», – говорит он. Но ответственность за затягивание лежит и на инвесторе. «Компания могла бы заказать самостоятельную экспертизу предложенного участка прежде, чем договариваться с городом о его предоставлении, а не ждать, что чиновники за них все сделают», – комментирует он.

Но к моменту, когда СПбЗДЗ все же преодолеет земельные сложности, его проект может оказаться несостоятельным с точки зрения бизнеса. «Производство комплектующих для обслуживания двигателей, выпущенных заводом «Русский дизель», будет актуально еще несколько лет — пока не окончится жизненный цикл оборудования», – считает председатель совета директоров индустриального парка «Звезда» и экс-совладелец производителя судовых двигателей ПАО «Звезда» Павел Плавник. По его словам, создать собственные конкурентоспособные разработки в отсутствие системной  поддержки государства вряд ли возможно, а партнерство с иностранными производителями маловероятно, поскольку никто не заинтересован в передаче своих технологий. «Рынок открыт, но соревноваться по цене и качеству с немецкими, финскими, корейскими и китайскими продуктами на нем проблематично», – подчеркивает он.

Ранее «Фонтанка» сообщала о банкротстве Ленинградского электромашиностроительного завода. Головное предприятие концерна «Русэлпром» обещало наладить производство «первых русских дизель-генераторов», но сорвало сроки исполнения заказов, а его клиенты предпочли зарубежные аналоги. 

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Справка:

«ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей» (СПбЗДЗ) создано в 2005 году. 51% компании принадлежит Валерию Колмакову, 49% - Татьяне Колмаковой. По данным СПАРК, выручка компании в 2017 году составила 38 млн рублей, прибыль — 2 млн рублей. Сервисные центры предприятия находятся в Калининграде, Петербурге и на Канарах.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Пресс-служба YOTA
22.05.2019 18:06

13 344 клиента сделали рекламу для Yota

Yota запустила второй этап рекламной кампании #наyota, в котором высказывания клиентов стали новой рекламой оператора на ТВ, на радио, в интернете и на городских щитах.
Setl City
22.05.2019 16:15

ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» аккредитован еще одним банком

Теперь покупатели квартир в ЖК «Зеленый квартал» могут оформить ипотеку в Сбербанке: им предоставляются особые выгодные условия кредитования.
pixabay.com
22.05.2019 15:38

ПСК: покупатели берут ипотеку на фоне рыночной неопределённости

Сумма выданных в Санкт-Петербурге кредитов выросла за I квартал 2019 года* на 13,9%. Как считают аналитики ГК «ПСК», причина в приближающемся 1 июля – дне, когда вступают в силу поправки к 214-ФЗ. Перспективы рынка после этой даты до сих пор туманны.
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.05.2019 12:53

Премиальный ЖК «11» в Москве – финалист премии «Рекорды рынка недвижимости»

Флагманский проект ГК «РосСтройИнвест» в Москве – жилой комплекс премиум-класса «11» на Красной Пресне – вышел в финал конкурса «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Архитектурное решение №1».
Setl City
22.05.2019 12:36

В ЖК «GreenЛандия» расцвел яблоневый сад

Двор 5-й очереди жилого комплекса «GreenЛандия» украсил белый и малиновый яблоневый цвет. 50 деревьев сорта «Анис полосатый» 2 года назад высадил девелопер Setl Group в ходе работ по благоустройству двора.
ГК «Лидер Групп»
22.05.2019 11:54

YOGA станет дороже

С 1 июня плановое увеличение стоимости квартир произойдет в новом жилом комплексе YOGA, возводимом компанией «Лидер Групп» на Комендантском проспекте.
ГК «Полис Групп»
22.05.2019 11:09

В Петербурге появятся 5 детских садов и школа от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» планирует построить в своих проектах в Петербурге 5 детских садов и школу. Соцобъекты появятся в ближайшей перспективе.
«Аквилон Инвест»
22.05.2019 10:39

Еще один банк аккредитовал II очередь ЖК All Inclusive

Сбербанк аккредитовал II очередь жилого комплекса All Inclusive, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Шушарах. Ипотечный кредит на квартиры во второй очереди проекта теперь можно получить в десяти банках.
ГК «Эталон»
22.05.2019 10:14

Группа «Эталон» предоставляет скидку от 14% на квартиры в ЖК «Самоцветы»

В компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») до 31 мая 2019 года будет действовать акция* – «спецсписок» готовых квартир по сниженным ценам в ЖК «Самоцветы», который построен в Василеостровском районе Санкт-Петербурга по адресу: Набережная реки Смоленки, д. 3, корп. 1А / 2А; Уральская ул., д. 6 стр.1 / д. 2 стр.1.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2019 18:00

«Образцовый квартал»? Это пять!

В декабре 2018 года был заложен фундамент малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5», а в мае 2019-го уже ведётся кирпичная кладка наружных стен пятого этажа.
Setl City
21.05.2019 15:17

«Петербургская Недвижимость» предлагает паркинг в ЖК ArtLine всего от 250 тыс. руб.

Компания вывела в продажу наземную стоянку в популярном проекте «ArtLine в Приморском», который строится в шаге от метро «Старая Деревня». Благодаря низким ценам будущие жители могут легко решить вопрос с парковкой.
ГК «Полис Групп»
21.05.2019 15:02

В продаже последняя видовая секция в ЖК «ПаркЛэнд»: квартиры от 2,17 млн руб.

ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции ЖК «ПаркЛэнд».