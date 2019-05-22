Расследование поджога Успенской церкви в Кондопоге завершено. Школьника вылечат принудительно, на восстановление храма собрали 6 % необходимой суммы

В Карелии завершено расследование уголовного дела о поджоге Успенской церкви в Кондопоге. Шестнадцатилетний школьник не будет привлечен к уголовной ответственности, к нему применят принудительные меры медицинского характера. Восстановление церкви займет много лет.

Как сообщает 22 мая СКР, уголовное дело направлено в суд, который и вынесет постановление о принудительном лечении подростка.

«Он страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – уточнили в следствии.

Школьник находится под наблюдением врачей с апреля.







Церковь успения Божьей Матери сгорела 10 августа 2018 года. Ее облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. От здания осталось 5-10 %.

Сбором средств на восстановление памятника деревянного зодчества 18-го века занимается карельский благотворительный фонд «Северный духовный путь». С августа собрано 6 млн 768 тыс. рублей. Специалисты Минкульта оценили стоимость работ в 110 млн рублей.

Успенская церковь в Кондопоге является памятником федерального значения 1774 года постройки и памятником заонежской деревянной архитектуры. В ней располагался филиал Кондопожского городского краеведческого музея. Под охраной государства она находится с 1918 года. Храм не находится в собственности РПЦ.