В Италии перевернулся туристический автобус. «Предположительно, пассажиры – российские граждане»

На трассе Сиена – Флоренция утром 22 мая перевернулся туристический автобус. Пострадали 10 человек, а 1 турист лишился жизни. Об этом «Фонтанке» рассказали в посольстве России в Риме.

Un morto e diversi feriti nell’incidente che ha coinvolto un pullman di turisti stranieri, uscito di strada ribaltandosi sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/0KDYlCYYw6 — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.







«Предположительно, пассажиры – российские граждане», – уточнили 22 мая в российской дипмиссии.

#Incidente #Monteriggioni soccorritori al lavoro sul bus turistico finito in una scarpata, @emergenzavvf hanno estratto le ultime 3 persone incastrate all'interno del mezzo ora affidate al 118. Bilancio provvisorio un morto e diversi feriti @TgrRai pic.twitter.com/91O4sRCuTN — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.

Департамент гражданской защиты Италии сообщил посольству, что автобус с 60 пассажирами попал в ДТП в 9:30 по местному времени. По предварительным данным, 10 человек пострадали, из которых 4 находятся в тяжелом состоянии, а 4 – в состоянии средней тяжести. Один турист погиб.

Все пострадавшие сейчас направлены в больницу города Сиена. В посольстве отметили, что дипломаты направились в Сиену, чтобы уточнить информацию.

Посольство РФ в Италии также открывает горячую линию +3938862270162.