Парламентская комиссия потребовала проверить законность слежки за депутатом Максимом Резником

В Законодательном собрании Петербурга состоялось заседание конфликтной комиссии по жалобам, поступившим в городской парламент на депутата Максима Резника. Как заявил спикер Вячеслав Макаров, члены комиссии разбираются в произошедшем и направили запросы.

Конкретику он рассказать журналистам отказался, однако несколько участников комиссии сообщили «Фонтанке», что жалобы на Максим Резника, связанные в том числе с опубликованными видео, где он курил самокрутку, были признаны слухами и голословными интерпретациями материалов видеосъемки. Кроме того, депутатов заинтересовала причина, по которой за парламентарием незаконно вели слежку. «Мы направили запросы с просьбой провести проверку во все правоохранительные органы, вторжение в частную жизнь недопустимо», – заявил участник заседания. Его итоги решено было оставить засекреченными.

Ранее «Фонтанка» писала, что медиакампанию против Резника ведут СМИ, которые принято относить к бизнесмену Евгению Пригожину. По подсчетам экспертов, на черный пиар и слежку за парламентарием могло уйти до 10 млн рублей.





