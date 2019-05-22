Происшествия
Сигнализации не было, охрана заперла двери. Что говорят на суде выжившие при пожаре в «Зимней вишне»
Звуковая сигнализация не сработала в кинозалах «Зимней вишни» после возникновения пожара. А эвакуацией никто не руководил. Более того, охранники якобы заперли двери и отказывались выпускать посетителей. Это утверждают потерпевшие. 22 мая в Кемерово идет очередное заседание по первому отправленному в суд делу.
О несработавшей сигнализации рассказал несовершеннолетний сибиряк, оказавшийся в тот день в ТЦ.
«Мы пошли в кино, купили билеты, сели смотреть. <...> Забегает персонал и говорит, что возгорание и надо эвакуироваться. <...> Мы вышли из зала, там все было в дыму, в зал дым не попадал. <...> Было несколько взрослых, все пытались помочь – и работники, и посетители. <...> [Звуков сигнализации в кинозале] не было», – приводит слова мальчика ТАСС.
По словам ребенка, несмотря на ЧП, кинопоказ не остановили, а свет не включили. Успев надышаться газом, юный посетитель все же выжил. На уточняющий вопрос судьи потерпевший отметил, что людей из кинозала провожал персонал: «Билетер провела нас на боковую лестницу, которая вывела нас на улицу».
При этом вторая потерпевшая утверждает, что охранники «Зимней вишни» заперли двери и отказывались выпускать людей.
«Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников, – они двери открыли», — цитирует девушку «Газета.ру».
Сибирячка говорит, что действия охраны, «направлявшей то туда, то сюда», только мешали спасению из горящего здания. Плана эвакуации в ТЦ не было, утверждают люди.
Напомним, судебный процесс в Кузбассе начался 16 мая. Следствие увидело в руководстве «Зимней вишни» объединенную преступную группировку.
Справка:
По версии следствия, к страшному пожару в ТРК 25 марта 2018 года привело замыкание электропроводки на четвертом этаже. Огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами. При этом система пожаротушения не была подключена к сигнализации, а системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения находились в неисправном состоянии. Кроме того, не были открыты эвакуационные выходы, не организована эвакуация посетителей. Все это привело к гибели 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали 147 человек.