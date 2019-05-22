Сигнализации не было, охрана заперла двери. Что говорят на суде выжившие при пожаре в «Зимней вишне»

Звуковая сигнализация не сработала в кинозалах «Зимней вишни» после возникновения пожара. А эвакуацией никто не руководил. Более того, охранники якобы заперли двери и отказывались выпускать посетителей. Это утверждают потерпевшие. 22 мая в Кемерово идет очередное заседание по первому отправленному в суд делу.

О несработавшей сигнализации рассказал несовершеннолетний сибиряк, оказавшийся в тот день в ТЦ.

«Мы пошли в кино, купили билеты, сели смотреть. <...> Забегает персонал и говорит, что возгорание и надо эвакуироваться. <...> Мы вышли из зала, там все было в дыму, в зал дым не попадал. <...> Было несколько взрослых, все пытались помочь – и работники, и посетители. <...> [Звуков сигнализации в кинозале] не было», – приводит слова мальчика ТАСС.

По словам ребенка, несмотря на ЧП, кинопоказ не остановили, а свет не включили. Успев надышаться газом, юный посетитель все же выжил. На уточняющий вопрос судьи потерпевший отметил, что людей из кинозала провожал персонал: «Билетер провела нас на боковую лестницу, которая вывела нас на улицу».







При этом вторая потерпевшая утверждает, что охранники «Зимней вишни» заперли двери и отказывались выпускать людей.

«Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников, – они двери открыли», — цитирует девушку «Газета.ру».

Сибирячка говорит, что действия охраны, «направлявшей то туда, то сюда», только мешали спасению из горящего здания. Плана эвакуации в ТЦ не было, утверждают люди.

Напомним, судебный процесс в Кузбассе начался 16 мая. Следствие увидело в руководстве «Зимней вишни» объединенную преступную группировку.