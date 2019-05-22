В ЖК «GreenЛандия» расцвел яблоневый сад

Setl City

Двор 5-й очереди жилого комплекса «GreenЛандия» украсил белый и малиновый яблоневый цвет. 50 деревьев сорта «Анис полосатый» 2 года назад высадил девелопер Setl Group в ходе работ по благоустройству двора.

Яблони растут возле домов по адресам: Воронцовский бульвар 12, Петровский бульвар 11 к.1 и к. 2, ул. Шувалова 11. Корпуса выходят фасадами на оживленные улицы, но внутри двора создана уютная зона для отдыха, прогулок и встреч с друзьями, благоустроена детская и спортивная площадка. Для данного участка был разработан необычный проект озеленения – яблони высажены кругами, а с высоты они смотрятся как кольца на спиле огромного дерева. Между деревьями в саду проложены радиальные пешеходные дорожки.

Setl City

Отметим, что компания Setl Group к началу лета собирается дополнительно озеленить участок бульвара Менделеева от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова, а также двор 3-й очереди жилого комплекса: дома на Воронцовском бульваре 8, бульваре Менделеева 20 и 22 и ул. Шувалова 7. Кроме того, 1 июня в «GreenЛандии» состоится веселый семейный праздник GreenQuest, в рамках которого будут высажены деревья на ул. Шувалова от ул. Графской до Ручьевского пр.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations