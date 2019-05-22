Кремль считает «непозволительным ультиматумом» американские требования к Турции по отказу от российских С-400

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что у США нет права указывать Анкаре, какие средства использовать для поддержания безопасности.

«К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы», – цитирует 22 мая заявление Пескова RT.

По его словам, сделка по поставке российских зенитных ракетных систем С-400 уже состоялась. Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что турецкая сторона неоднократно говорила о закупке российского вооружения как об окончательном решении.

При этом 22 мая американский телеканал CNBC рассказал, что США пригрозили Анкаре «жесткими последствиями», если в течение двух недель Турция не откажется от закупки С-400. Одним из возможных негативных последствий может стать исключение страны-члена НАТО из программы создания истребителя-бомбардировщика F-35 компании Lockheed Martin. Ранее об этом говорил замминистра обороны США Эллен Лорд, напомнив, что турки заказали 100 новейших самолетов. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заверил, что его страна найдет новых поставщиков истребителей.







Напомним, что член НАТО Турция в 2017 году подписала с Россией соглашение на поставку C-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составила 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покрывает российский кредит. Однако США и другие члены альянса выступили против покупки Анкарой российских ЗРК и угрожают ввести санкции.

Турецкий МИД неоднократно подчеркивал, что от своих планов страна не отступит, а военные уже начали осваивать новинку.

Справка: Российские комплексы С-400 могут поражать цели на высоте до 30 километров и в радиусе 400 километров. ЗРК может оснащаться ракетами различной дальности, тогда как американская система Patriot располагает лишь ракетами 100-километровой дальности.

Китай стал первым зарубежным заказчиком российских систем. В 2018-м Пекин получил ранее заказанные зенитные ракетные комплексы, после чего под санкции США попали департамент оборудования китайской армии и его глава Ли Шанфу. В мае прошлого года Индия также купила С-400 более чем на 5 млрд долларов. В мае стало известно, что иракское правительство после почти года размышлений приняло решение укрепить свою оборону зенитно-ракетной системой C-400 российского производства. Среди возможных покупателей также называются Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет и Вьетнам.