Премиальный ЖК «11» в Москве – финалист премии «Рекорды рынка недвижимости»

Группа Компаний «РосСтройИнвест»

Флагманский проект ГК «РосСтройИнвест» в Москве – жилой комплекс премиум-класса «11» на Красной Пресне – вышел в финал конкурса «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Архитектурное решение №1».

Проект жилого комплекса разработан архитектурным бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна. Старт продаж запланирован на ближайшие месяцы.

ЖК «11» на Звенигородском шоссе – первый девелоперский проект петербургского застройщика «РосСтройИнвест» на московском рынке. Это камерный проект премиум-класса, где предусмотрено всего 88 квартир и 2 роскошных пентхауса. Архитектурное преимущество проекта – двух-, трёх- и четырёхсторонняя ориентация квартир, благодаря чему полностью раскрывается видовой потенциал локации. Панорамные окна высотой 2.8 м дарят захватывающие виды на центр города, Дом Правительства РФ, Кудринскую Высотку, «Москва Сити» и набережную Москвы-реки.

К услугам будущих жителей в «11» инфраструктура премиального уровня: фитнес-клуб с бассейном и SPA-зоной, детский клуб, ресторан и 2-уровневый подземный паркинг.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф