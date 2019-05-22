Хорошего понемногу. К концу рабочей недели Петербург покинет жара, вернув трудовой настрой
Погода остудит пыл к концу рабочей недели в Петербурге. Летняя жара уступит место майской прохладе.
Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, 23 мая воздух в Северной столице прогреется до +18 градусов. Ожидается кратковременный дождь. Ночью похолодает до 10 градусов.
В пятницу, 24 мая, столбик термометра покажет отметку также в 18 градусов. Возможны небольшие осадки. К ночи в городе ожидается 8 градусов тепла.