Хорошего понемногу. К концу рабочей недели Петербург покинет жара, вернув трудовой настрой

Сумма выданных в Санкт-Петербурге кредитов выросла за I квартал 2019 года* на 13,9%. Как считают аналитики ГК «ПСК», причина в приближающемся 1 июля – дне, когда вступают в силу поправки к 214-ФЗ. Перспективы рынка после этой даты до сих пор туманны.