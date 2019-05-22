В Финляндии раскрыли канал распространения фальшивых паспортов. Камерунцы делали документы крупных стран мира

Камерунцы организовали в Финляндии производство и распространение поддельных удостоверений личности. Об этом «Фонтанке» рассказали 22 мая в следственном отделе Погранотряда по Юго-Восточной Финляндии.

«Организованная преступная группа рекламировала и продавала паспорта, ID и водительские права разных стран на различных сайтах и в социальных сетях. На маркетинговых страницах был прайс-лист на документы и подробные инструкции по их заказу с контактной информацией. ОПГ получала нелегальный доход от торговли и передачи поддельных документов и отправляла их из Финляндии как минимум в Камерун», – заявили в ведомстве. На данный момент имеется 12 подтверждённых случаев, ещё четыре документа были найдены у подозреваемого в компьютере и телефоне.

Следователь уточнил, что один камерунец, который жил в Финляндии по ВНЖ, учился и работал, занимался рекламой и продажей, с переводами денег ему помогала финская женщина. Его подельник находился в Камеруне, он занимался распространением подделок. Ассортимент документов был широк: преступники делали удостоверения личности США, Великобритании, крупных европейских стран (например, Италии, Франции, Германии), а также Австралии, Китая и ряда других. В Погранохране подчеркнули, что ни один иностранец с подделанным камерунцами документом в Финляндию не приехал, и с Россией это дело не связано.

Дальнейшим рассмотрением дела займётся прокуратура.

Ранее ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу рассказало об активизации нелегалов на границе с Финляндией.





