«За что депутатов в помойное ведро?» Спикер ЗакСа Макаров призвал беречь полицейских

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров ответил уполномоченному по правам человека Александру Шишлову, выступившему на заседании с критикой властей в связи с разгоном оппозиционного первомайского шествия. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Макаров не согласился с омбудсменом, хотя и призвал коллег сделать выводы.

«Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Свобода слова не означает оскорбления. Вы видели десятки тысяч в нашей колонне? Хоть оскорбительный лозунг был? А что за лозунг «Едро в помойное ведро»? Как я хотя бы раз нарушил кодекс офицерской чести? За что в помойное ведро полковника Носова или полковника Ходоска? Капитана 1 ранга Кущака? Я могу перечислять и дальше, почетные граждане...»

По словам Макарова, день солидарности не должен быть днем разделения общества, а призывы разрушать приводят именно к этому. Подобные лозунги, по словам спикера, приводят к развалам страны, в частности, такой великой трагедии, как развал СССР: «Миллиард людей от этого страдают. Был бы международный терроризм, если бы мы не развалили Советский Союз».

Макаров добавил, что не может простить предательства Михаила Горбачева (первый и последний президент СССР. – Прим. ред.) за развал армии и правоохранительных органов: «Сначала они наводят порядок, а потом их сдают. Поэтому мы должны наших полицейских беречь и говорить спасибо», – заключил он.





