Происшествия
В Дагестане пришли за руководством Росреестра и сотрудником Кадастровой палаты
В Махачкале снова пришли за высокопоставленными и не очень чиновниками. На этот раз вопросы возникли к представителям Росреестра, Кадастровой палаты и мэрии столицы Дагестана.
О возбуждении нового коррупционного уголовного дела в северокавказской республике 22 мая сообщает Следственный комитет. В материалах фигурируют фамилии главы управления республиканского Росреестра Сафиюлы Магомедова, специалистов и экспертов ведомства Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева, кадастрового инженера региональной Кадастровой палаты Абдулы Умаханова, бывшего замглавы администрации Махачкалы Германа Рагимханова и местного жителя Ислама Исмаилова. Им вменяют статьи о создании преступного сообщества и участии в нем.
По версии следствия, с 2000 года подозреваемые проворачивали незаконные операции с землей, находящейся в муниципальной и федеральной собственности. Участки из казны переходили в чужие руки.
Составив подложные постановления от имени главы администрации Махачкалы, сделав поддельные выписки из хозяйственных книг и других сопутствующих документов, чиновники и их подельник дали возможность более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности. Бюджет потерял более 370 миллионов рублей. Возможно, следствию известен еще не весь список утраченного.
Напомним, 30 апреля в Дагестане задержали, а потом арестовали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова. Его подозревают в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в республике.
В начале апреля пришли за главой Дербентского района республики Магомедом Джелиловым. Ему предъявили казенные земельные участки, якобы подаренные родне.
Справка:
В октябре 2018-го 4 года колонии получил экс-глава Махачкалы Муса Мусаев. Как было доказано в суде, мэр дагестанской столицы предоставил в собственность трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тыс. кв. метров. Бюджет потерял более 48 млн рублей.
26 сентября прошлого года прямо у здания правительства в Махачкале был задержан депутат Законодательного собрания республики, брат экс-президента Дагестана Раджаб Абдулатипов. Он подозревается в участии в преступном сообществе, устанавливавшем инвалидность за взятки. Свою вину парламентарий не признает.