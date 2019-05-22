В Дагестане пришли за руководством Росреестра и сотрудником Кадастровой палаты

В Махачкале снова пришли за высокопоставленными и не очень чиновниками. На этот раз вопросы возникли к представителям Росреестра, Кадастровой палаты и мэрии столицы Дагестана.

О возбуждении нового коррупционного уголовного дела в северокавказской республике 22 мая сообщает Следственный комитет. В материалах фигурируют фамилии главы управления республиканского Росреестра Сафиюлы Магомедова, специалистов и экспертов ведомства Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева, кадастрового инженера региональной Кадастровой палаты Абдулы Умаханова, бывшего замглавы администрации Махачкалы Германа Рагимханова и местного жителя Ислама Исмаилова. Им вменяют статьи о создании преступного сообщества и участии в нем.

По версии следствия, с 2000 года подозреваемые проворачивали незаконные операции с землей, находящейся в муниципальной и федеральной собственности. Участки из казны переходили в чужие руки.

Составив подложные постановления от имени главы администрации Махачкалы, сделав поддельные выписки из хозяйственных книг и других сопутствующих документов, чиновники и их подельник дали возможность более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности. Бюджет потерял более 370 миллионов рублей. Возможно, следствию известен еще не весь список утраченного.







Напомним, 30 апреля в Дагестане задержали, а потом арестовали министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова. Его подозревают в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в республике.

В начале апреля пришли за главой Дербентского района республики Магомедом Джелиловым. Ему предъявили казенные земельные участки, якобы подаренные родне.