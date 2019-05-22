Иностранные банкиры насчитали у России меньше всего зарубежных инвестиций среди развивающихся стран. Украина в тройке лучших

Прямые иностранные инвестиции в Россию без учета реинвестирования составили лишь 0,2% от ВВП за последние 4 года.

Развивающимся странам становится все сложнее привлекать деньги иностранного бизнеса, что связано с трендом на снижение глобализации. Количество «истинных» иностранных вложений упало до самого низкого уровня за последние 20 лет. Об этом 22 мая сообщается в исследовании Института международных финансов IIF, который был создан частными коммерческими банками развитых стран.

Россия по показателю прямых иностранных инвестиций оказалась в рейтинге последней с 0,2% от ВВП , пропустив вперед Нигерию с 0,3% и Венесуэлу с 0,5%. При этом исследователи констатируют, что у Китая довольно низкий показатель в 0,4%, так как Пекин привлекает много средств через реинвестирование. В тройке лучших Бразилия (3,4%), Колумбия (2,9%) и Украина (2,7%).

С учетом реинвестирования показатель России заметно улучшается до 1,5% от ВВП, что, например, лучше, чем у Южной Кореи.

Центробанк РФ также зафиксировал тренд на падение интереса иностранных инвесторов к российскому рынку. В апрельском отчете ЦБ указывает, что приток вложений в Россию в 2018-м опустился до минимума за 10 лет. В прошлом году этот показатель составил 8,8 миллиарда долларов, а в процентах от ВВП сокращение произошло до 0,5%.





