В «Сколково» разлили опасный бром. Пострадал ученый

В одной из лабораторий российского инновационного центра «Сколково» в Москве случился разлив брома.

«Сотрудник лаборатории переливал бром и разлил опасную жидкость. Он пострадал», – рассказали 22 мая ТАСС в экстренных службах столицы.

Госпитализация ученому не потребовалась. Сотрудники МЧС проверяют «Сколково».

По данным Telegram-каналов, пострадавшего от брома ученого зовут Федор Бахов. Он известен СМИ как фигурант «болотного дела», позже амнистированный.







Бром – химический элемент с атомным номером 35. Он сам и его пары токсичны. Даже при концентрации в воздухе около 0,001% человек чувствует раздражение слизистых оболочек и головокружение, а большее содержание брома вызывает спазмы дыхательных путей и удушье. При попадании на кожу жидкий бром вызывает серьезные ожоги.