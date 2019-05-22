Восемь украинских военных попали в плен к ополченцам Донбасса

Восемь украинских военных попали в плен к ополченцам Донбасса в зоне вооруженного конфликта, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на сообщение штаба так называемой "Операции объединённых сил".

Уточняется, что они двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (Волновахский район Донецкой области. – Прим. ред.), ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на "временно оккупированную территорию", где их задержали ополченцы.

"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", – говорится в сообщении.







Как сообщается, командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и для возвращения военнослужащих.

Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.