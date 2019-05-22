Из детсада на Савушкина увезли девочку в реанимацию. Её толкнули в песочницу

Помощь медиков потребовалась девочке после прогулки в дошкольном учреждении Приморского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне днём скорую вызвали к 48-му детскому саду на улице Савушкина. Из учреждения госпитализировали девочку 2013 года рождения. В больнице № 2 Святой Марии Магдалены у ребёнка диагностировали гематому печени, пострадавшую поместили в реанимацию. Эти травмы малышка получила, упав на песочницу.

Заведующая детского сада №48 Галина Пашкова рассказала нашему корреспонденту, что девочку толкнул брат. Она упала на песочницу, видимых повреждений на теле подопечной сотрудники учреждения не заметили.

«Визуально ничего не было, но так как я сама медик и бывшая медсестра, то мы решили подстраховаться и вызвали скорую. Скорая забрала ребёнка в больницу под наблюдение», — отметила она.







По её словам, родители претензий к садику не имеют.

В детской городской больнице №2 от комментариев отказались, ссылаясь на нежелание родителей разглашать сведения о здоровье ребёнка. Прокуратура по факту травмирования несовершеннолетней проводит проверку.