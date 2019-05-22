«Участникам маршей теперь придется изображать бег на месте». Шишлов выступил в ЗакСе в связи с разгоном первомайского шествия

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов 22 мая выступил в Законодательном собрании Петербурга в связи с разгоном оппозиционной колонны первомайского шествия. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», во время его выступления в парламенте неожиданно сломалась техника.

Как заявил Александр Шишлов, причиной его прихода в городской парламент стали многочисленные грубые нарушения права на свободу мирных собраний, произошедшие 1 мая.

«Констатация фактов таких нарушений относится к компетенции уполномоченного и не требует подтверждения», – заметил Шишлов, однако добавил, что правозащитники, тем не менее, все равно проведут расследование.

Депутатам Шишлов хотел показать 1,5-минутный видеоролик, однако неожиданно техника в парламенте сломалась и заработала сразу после ухода Шишлова с трибуны.







Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что участники оппозиционного Первомая вышли на Невский с непозволительными лозунгами: «Кто дал право оскорблять человека, независимо от должности? Это не по-нашему. Не по-ленинградски. Надо быть взаимовежливыми. Надо всем учиться вежливости, демократии и толерантности», – заявил он, выступая в ЗакСе 15 мая.

По словам Шишлова, власти не имеют права определять, что можно скандировать, а что нет, тем более – устраивать политическую цензуру ещё при входе на мероприятие: «Представители власти должны содействовать проведению мероприятия».

При этом омбудсмен заметил, что в колонне, в которой шли представители КПРФ, лозунги звучали более жёсткие, но к ним претензий не было. «Налицо двойные стандарты», – заключил Шишлов.

Скептически уполномоченный отнёсся к новации, которая стала возможной благодаря новой трактовке закона исполнительными властями: «Появилось понятие "несогласованный митинг внутри согласованного шествия". Получается, при остановке любого шествия все его участники автоматически проводят несогласованный митинг. Чтобы избежать этого нарушения, участникам придётся изображать бег на месте».

Особые опасения ситуация у Шишлова вызвала накануне избирательной кампании: «Есть вопросы о готовности власти слушать и вступать в диалог».

Ответы на эти вопросы омбудсмен надеется получить по итогам регистрации кандидатов в губернаторы: власть покажет себя толерантной, а выборы будут конкурентными, если будут зарегистрированы представители всех парламентских партий.