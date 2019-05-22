Тепла вашему дому

Можно ли обогреть дом без батарей? Современные технологии уверенно отвечают - можно!

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Систему тёплого водяного пола в Петербурге применяет при строительстве малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» компания «Терминал-Ресурс», основной застройщик проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе.

Бесспорные преимущества

На смену классическим радиаторам и батареям пришли более эффективные, экологичные и экономичные системы обогрева. Почему всё больше семей выбирает тёплый пол? Давайте разберемся, как он работает.

Воздух в комнате, где установлены теплые полы, прогревается снизу вверх, по всему объему комнаты. На уровне ног воздух теплее, на уровне человеческого роста — прохладнее. Обогревательная система спрятана под напольным покрытием — в квартире появляется дополнительное пространство, проще становится уборка, меньше сбирается пыли в труднодоступных местах.

Воздух в помещении не пересушивается, потому что не взаимодействует напрямую с греющими элементами. Теплый пол можно включить и выключить в любой момент, а также задать комфортную температуру отдельно для каждого помещения.

Предоставлено компанией Uponor

Выбираем теплый пол

Сделать полы теплыми можно с помощью воды или электричества.

Электрические полы бывают инфракрасные (пленочные), кабельные и в матах.

Инфракрасные (пленочные) полы — популярный выбор из-за относительной простоты монтажа. ИК-пленка укладывается непосредственно под финишное декоративное покрытие. Системы инфракрасного обогрева не боятся морозов, поэтому их можно устанавливать на дачах и в загородных домах – они готовы к работе в любой момент, и комфортная температура достигается очень быстро после включения. При всех своих плюсах пленочные системы сильно проигрывают по показателям экономичности. Поэтому их реже используют в качестве основного способа отопления.

Кабельные полы – самые дешевые из электрических, но для их установки нужна стяжка от 3 до 7 см, что съедает высоту помещения. К тому же они медленно нагреваются. Зато можно уменьшить счета за электричество, если перейти на двухтарифный расчёт и обогреваться только в ночные часы. В кабельных полах хорошо прогретая массивная стяжка аккумулирует тепло от нагревательного кабеля и создает эффект печи, поэтому долго держит тепло. Но если какой-то участок кабеля даст сбой, то из строя выйдет вся система и придется ломать стяжку.

Нагревательные маты — это тот же кабель, но меньшего диаметра, закрепленный на сетке. Маты укладываются непосредственно под плитку в слой плиточного клея или заливаются слоем наливного пола. Такой пол быстро нагревается, но и быстро остывает. Размеры готовых матов ограничены, что может вызвать неудобства при установке в помещении со сложной конфигурацией пола.

К сожалению, есть производители некачественных нагревательных кабелей. Ошибки в монтаже и укладке приводят к тому, что электрические полы сгорают, не успев порадовать теплом будущих хозяев.

Водяные полы работают за счет циркуляции жидкости по трубам, проложенным в бетонной стяжке пола. Горячая вода поступает в них от котла, который может нагреваться от любого источника энергии (электричества, газа, твердого топлива). Водяные полы считаются экологичными и безопасными, они не излучают электромагнитные волны. Тёплые водяные полы сложнее и дороже в монтаже, зато экономичнее в дальнейшей эксплуатации, особенно если контур подогревается с использованием природного газа.

Такая система отопления хорошо зарекомендовала себя в Европе и начинает применяться в России. Именно тёплые водяные полы внедряются компанией «Терминал-Ресурс» в своих объектах. Новосёлы «Образцовых кварталах» уже оценили удобство, надёжность, экономичность тёплых водяных полов финской системы Uponor и возможность регулировать температуру в каждом жилом помещении.

Предоставлено компанией Uponor

Чем отделать теплый пол

Какой бы вариант теплого пола вы ни выбрали, обратите внимание на маркировку на упаковке финишного покрытия. Она должна указывать на то, что материал подходит для теплых полов. Учтите, что различные материалы по-разному проводят тепло. Материал с высокой теплопроводностью (например, керамическая плитка) существенно экономичнее. Существуют специальные программы, которые помогут рассчитать, каким будет тепловой поток с поверхности пола.

Общие рекомендации таковы: пленочные полы оптимально сочетаются с большинством покрытий, даже с ковролином и линолеумом; кабельные полы и нагревательные маты — с керамической плиткой, линолеумом, ламинатом, винилом; водяные — с керамической плиткой, керамогранитом, натуральным деревом, пробкой и специальными марками ламината.

Предоставлено компанией Uponor

В продаже имеются готовые и строящиеся квартиры различной площади.

Подробности в отделе продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya