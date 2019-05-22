YOGA станет дороже

ГК «Лидер Групп»

С 1 июня плановое увеличение стоимости квартир произойдет в новом жилом комплексе YOGA, возводимом компанией «Лидер Групп» на Комендантском проспекте.

Сегодня, желающие приобрести здесь жилье, могут это сделать по цене от 83 000 рублей за квадратный метр, что, надо сказать, весьма демократично. Однако по мере увеличения строительной готовности комплекса, квартиры, как известно, дорожают, и с 1 июня минимальная цена квадрата здесь составит уже от 90 000 рублей. Хороший повод еще раз обратить внимание на новый жилой комплекс.

ЖК YOGA – это современный комплекс комфорт-класса, архитектурный ансамбль которого состоит из четырех отдельно стоящих 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу. Каждый дом выполнен в особой цветовой гамме, имеющей собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный – энергию и активный образ жизни. Желтый – солнечное настроение и радость. Фиолетовый – спокойствие, созерцание и гармонию. А все вместе они создают неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

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