Пассажиры спали и водитель, похоже, тоже. Праворулька на Приморском срубила столб

Бетонная опора освещения не устояла против «Ниссана» в ночной аварии в районе Солнечного. Люди же отделались относительно легко.

Как сообщают 22 мая очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на 39-м километре Приморского шоссе, у заправки «Лукойл» в сторону Сестрорецка, праворульная «Теана» снесла столб. Сотрудники ГИБДД подъехали сразу, скорая – через 15 минут.

«Есть подозрение, что [водитель] уснул. Но топил он в районе 150 км/ч, – рассказывает участница группы Анастасия. – Пассажиры в машине спали. Как произошло, не поняли. Там дорога-то хорошая, широкая, без ям, машин не было, поворот плавный... Он метров за 500 до поворота нас обогнал, мягко говоря, очень резво, чудом не задел, очень близко. Через мгновение, как он скрылся, столбы заморгали и погасли, и вот уже он не спит».







Пассажиров, по словам Анастасии, было трое, и если водитель пристегнулся, то они, кажется, нет. Тем не менее все относительно невредимы.

«Все живы, похоже, даже без переломов. Максимум, у водителя и передней пассажирки легкий сотряс может быть, головой-то приложились. <…> Все ходили на своих ногах и махали своими руками, водитель даже прыгал и приседал, – пишет очевидица. – Никто не подрезал, дорога была абсолютно пустая. Просто «нетошнот». Столб пострадал больше всех».

Напомним, 21 мая около 23:20 (видимо, примерно в то же время, что и «Ниссан» на Приморском шоссе) «БМВ» влетела в дерево под Гатчиной. Водитель скончался на месте.