Счетная палата нашла нарушения расходования средств при строительстве фондохранилища Эрмитажа

У Счетной палаты возникли вопросы к строительству фондохранилища Эрмитажа. Нарушения контролеры выявили, проверив, как один из крупнейших музеев страны исполнил бюджет в 2018 году.

О результатах ревизии сообщает «Агентство бизнес-новостей» 22 мая. По информации издания, Счетная палата констатировала низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения — всего 39,5%. По мнению аудиторов, основная причина этого – длительные сроки получения разрешений на выполнение работ в музее подрядчиками.

Поэтому Эрмитаж не завершил четвертый этап строительства фондохранилища в Приморском районе, хотя сделать это хотели еще в 2017-м. Судя по отчету ведомства, объект готов на 55%.

«Несмотря на это, после корректировки проектной документации, строительство фондохранилища в Эрмитаже планируется включить в федеральную инвестиционную программу на 2019 год, что еще больше увеличит сроки его строительства», – пишет «АБН».







Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала о том, что достраивать объект будет компания ПСБ «ЖилСтрой». Стоимость контракта – 262 млн рублей.