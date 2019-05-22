Арашукова лишили статуса сенатора

Совет Федерации ФС РФ 22 мая лишил находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора.

Причиной стало то, что он не предоставил в срок декларацию о доходах за прошлый год. По закону Арашуков должен был сделать это до конца марта, но документы поступили 15 апреля, причем в них не указывались сведения о доходах супруги и детей.

Комиссия Совфеда по контролю за доходами сенаторов рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении Арашукова мандата. Вице-спикер верхней палаты парламента и глава профильной комиссии Юрий Воробьев сообщил, что у Арашукова были все возможности предоставить необходимые документы вовремя. Он также отметил, что ни у кого из других членов Совфеда проблем с декларированием не возникло.

Несвоевременная подача декларации является основанием для лишения депутата мандата. На проверку обстоятельств предусмотрено 30 дней.







В то же время пресса сообщала о том, что в середине апреля сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого обвиняют в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, направил в Совет Федерации декларацию о доходах в установленный законом срок. Об этом 15 апреля сообщила его адвокат Анна Ставицкая. Арашуков попросил Совфед прислать ему справку 2-НДФЛ для заполнения декларации, но его просьбу оставили без внимания. Тогда он отправил из СИЗО информацию о своих доходах, составленную по памяти. Ранее вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев сообщил, что Рауф Арашуков не успел подать декларацию о доходах в установленный срок – до 1 апреля.

В конце января Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда, сейчас он находится в СИЗО. Практически сразу в Петербурге задержали и его отца, советника главы «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».