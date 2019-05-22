В Петербурге появятся 5 детских садов и школа от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» планирует построить в своих проектах в Петербурге 5 детских садов и школу. Соцобъекты появятся в ближайшей перспективе.

В настоящее время девелопер приступил к строительству детского сада на 75 мест в ЖК «Полис на Московской». Общая площадь встроенно-пристроенного помещения составит 1537 кв. м. В настоящее время ведутся работы во встроенной части здания.

Также в ЖК «Полис на Неве» в Невском районе Петербурга откроется детская образовательная организация на 70 мест. Общая площадь помещения составит 822 кв. м. Строительство жилого комплекса будет завершено в 4 квартале 2019 года.

Кроме этого запланировано строительство 3 детских садов в общей сложности на 480 мест и школы на 550 мест в ЖК «Полис на Комендантском», который возводится в Приморском районе Петербурга.

Напомним, что компания «Полис Групп» является одним из лидеров по строительству социальных объектов в Ленинградской области. Это не только требования властей по обеспечению новых жилых кварталов социальной инфраструктурой, но и ответ на запрос потребителя. Компания постоянный участник программ «Социальные объекты в обмен на налоги» и «Стимул».

Практически во всех жилых комплексах девелопера есть детские сады и школы. На сегодняшний день в эксплуатацию сданы 7 детских садов и 2 школы. В общей сложности на 1 января 2019 года в дошкольных и школьных образовательных учреждениях застройщиком создано на более чем 2 360 мест. В настоящее время продолжается строительство школы на 1175 мест по программе стимул в составе ЖК «Краски лета».

В прошлом году компания получила награду «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области».

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Московской" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/