В Красном Селе нашли брошенного младенца. Куда исчезла мать, неизвестно

Сотрудники петербургской полиции разыскивают женщину, бросившую семимесячную дочь.

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, накануне в экстренные службы позвонил 38-летний горожанин. В доме на улице Бабушкина в Красном Селе он заметил оставленного без присмотра малыша. На место прибыли сотрудники полиции, семимесячную девочку отправили в детскую больницу на Авангардной улице.

Сейчас полиция разыскивает родителей ребёнка, предположительно, матерью является 20-летняя местная жительница. «Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)», — добавили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.





