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22.05.2019 10:39
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Еще один банк аккредитовал II очередь ЖК All Inclusive

Еще один банк аккредитовал II очередь ЖК All Inclusive

«Аквилон Инвест»

Сбербанк аккредитовал II очередь жилого комплекса All Inclusive, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Шушарах. Ипотечный кредит на квартиры во второй очереди проекта теперь можно получить в десяти банках.

Ставка по ипотечному кредиту Сбербанка начинается от 10,5% годовых для зарплатных клиентов банка при условии первоначального взноса от 20% и электронной регистрации сделки. При первом взносе от 15 до 20% ставка – от 10,7% годовых*.

«15-летний опыт «Аквилон Инвест» и налаженные связи холдинга с финансовыми партнерами позволяют получить аккредитацию ведущих банков уже на самой ранней стадии строительства. Сегодня II очередь ЖК All Inclusive, продажи в которой стартовали в апреле, аккредитована уже десятью банками, что позволяет предложить комфортные условия покупки любому клиенту», – отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе Строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Напомним, ЖК All Inclusive строится на Старорусском проспекте в Шушарах, в 15 минутах езды до метро «Купчино». Комплекс состоит из трех 11-этажных кирпично-монолитных домов, а также подземных паркингов. Строительство ведется в две очереди: I очередь – корпуса 1 и 2 – сдается во II квартале 2021 года, II очередь – корпус 3 – во II квартале 2022 года.

Концепция комплекса отражена в названии «все включено». Квартиры предлагаются уже максимально готовыми к проживанию: с чистовой отделкой, а также сертификатами на мебель и технику. В пешеходной доступности жители смогут найти все необходимое: магазины, кафе, банки, социальные объекты. Предусмотрено комплексное благоустройство территории, где появятся функциональные зоны для игр детей разных возрастов, пространства для спорта и отдыха, зеленые аллеи, ландшафтный зоопарк и даже искусственный пруд с беседкой. Во внутреннюю инфраструктуру ЖК All Inclusive также входит оборудованный детский клуб, где малыши смогут собираться в непогоду, и коммерческие помещения для магазинов и служб повседневной необходимости. Коммерческие помещения расположены в 1 корпусе I очереди комплекса.

Сегодня стоимость квартир «все включено» в I очереди ЖК All Inclusive начинается от 2,1 млн рублей, во II очереди – от 1,88 млн рублей.

*ПАО Сбербанк. Программа «Приобретение строящегося жилья». Ставка – от 10,5% годовых, Первоначальный взнос – от 15%, сумма кредита – от 300 000 рублей,  срок кредита – от 1 до 30 лет. Подробная информация на сайте https://www.sberbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер – 1481.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте:  www.ai1.spb.ru

 

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