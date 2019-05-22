Еще один банк аккредитовал II очередь ЖК All Inclusive

«Аквилон Инвест»

Сбербанк аккредитовал II очередь жилого комплекса All Inclusive, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Шушарах. Ипотечный кредит на квартиры во второй очереди проекта теперь можно получить в десяти банках.

Ставка по ипотечному кредиту Сбербанка начинается от 10,5% годовых для зарплатных клиентов банка при условии первоначального взноса от 20% и электронной регистрации сделки. При первом взносе от 15 до 20% ставка – от 10,7% годовых*.

«15-летний опыт «Аквилон Инвест» и налаженные связи холдинга с финансовыми партнерами позволяют получить аккредитацию ведущих банков уже на самой ранней стадии строительства. Сегодня II очередь ЖК All Inclusive, продажи в которой стартовали в апреле, аккредитована уже десятью банками, что позволяет предложить комфортные условия покупки любому клиенту», – отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе Строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Напомним, ЖК All Inclusive строится на Старорусском проспекте в Шушарах, в 15 минутах езды до метро «Купчино». Комплекс состоит из трех 11-этажных кирпично-монолитных домов, а также подземных паркингов. Строительство ведется в две очереди: I очередь – корпуса 1 и 2 – сдается во II квартале 2021 года, II очередь – корпус 3 – во II квартале 2022 года.

Концепция комплекса отражена в названии «все включено». Квартиры предлагаются уже максимально готовыми к проживанию: с чистовой отделкой, а также сертификатами на мебель и технику. В пешеходной доступности жители смогут найти все необходимое: магазины, кафе, банки, социальные объекты. Предусмотрено комплексное благоустройство территории, где появятся функциональные зоны для игр детей разных возрастов, пространства для спорта и отдыха, зеленые аллеи, ландшафтный зоопарк и даже искусственный пруд с беседкой. Во внутреннюю инфраструктуру ЖК All Inclusive также входит оборудованный детский клуб, где малыши смогут собираться в непогоду, и коммерческие помещения для магазинов и служб повседневной необходимости. Коммерческие помещения расположены в 1 корпусе I очереди комплекса.

Сегодня стоимость квартир «все включено» в I очереди ЖК All Inclusive начинается от 2,1 млн рублей, во II очереди – от 1,88 млн рублей.

*ПАО Сбербанк. Программа «Приобретение строящегося жилья». Ставка – от 10,5% годовых, Первоначальный взнос – от 15%, сумма кредита – от 300 000 рублей, срок кредита – от 1 до 30 лет. Подробная информация на сайте https://www.sberbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер – 1481.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru