Кабмин снизит требования к банкам, которые могут работать с эскроу-счетами

Правительство РФ увеличит список банков, которые после 1 июля получат право работать со средствами дольщиков, снизив требования к кредитному рейтингу финансовых организаций.

Об этом 22 мая сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства. С 1 июля средства дольщиков будут храниться на специальных эскроу-счетах, застройщики смогут получить деньги только после введения жилья в эксплуатацию. Возводить дома девелоперам предстоит на заемные средства.

Ранее предполагалось, что допущены к хранению средств дольщиков будут только банки, кредитный рейтинг которых не ниже уровня A- агентства АКРА или ruA агентства «Эксперт РА».

Постановление правительства от 16 мая, на которое ссылается издание, дает допуск банкам рейтингом не ниже ВВВ-. Таким образом, общее количество финансовых организаций, которые смогут хранить долевые деньги, увеличится с 63 до 100.







Эксперты рынка неоднократно указывали, что меры для защиты дольщиков поднимут стоимость на новостройки не менее чем на 8%.