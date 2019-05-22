Власти Абхазии договорились с оппозицией. Президентские выборы перенесут

Оппозиционеры Абхазии приняли предложение главы республики Рауля Хаджимбы перенести дату президентских выборов. Они пройдут 26 августа вместо 21 июля, сообщает 22 мая «Интерфакс» со ссылкой на представителя оппозиции.

Оппозиция настаивала на том, чтобы выборы перенесли с лета на осень, из-за болезни своего кандидата в президенты Аслана Бжании. Его сторонники считают, что Бжания мог быть отравлен.

20 мая оппозиция начала в Сухуми акцию протеста возле здания парламента Абхазии, потребовав перенести дату выборов. Кроме того, оппозиционеры перекрыли подъезды к Сухуми по автомобильным трассам.





