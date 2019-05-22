Группа «Эталон» предоставляет скидку от 14% на квартиры в ЖК «Самоцветы»

ГК «Эталон»

В компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») до 31 мая 2019 года будет действовать акция* – «спецсписок» готовых квартир по сниженным ценам в ЖК «Самоцветы», который построен в Василеостровском районе Санкт-Петербурга по адресу: Набережная реки Смоленки, д. 3, корп. 1А / 2А; Уральская ул., д. 6 стр.1 / д. 2 стр.1.

В «спецсписок» вошли двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 75 кв. м до 166 кв. м, расположенные в трех корпусах ЖК «Самоцветы» – 2-м, 3-м и 4-м. На квартиры в «спецсписке» до конца срока проведения акции действуют скидки в размере от 14%.

Жилой комплекс «Самоцветы» состоит из четырех 10-этажных корпусов, построенных по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. На территории комплекса возведен трехэтажный детский сад, рассчитанный на 195 малышей. Проект расположен в локации с хорошей транспортной доступностью – в 15 минутах ходьбы от комплекса находятся станции метро «Василеостровская» и «Спортивная-2». Все корпуса сданы.

*Сроки акции: с 22.05.2019г. по 31.05.2019г. Действие данной акции распространяется на договоры при 100% оплате, ипотеке, а также ипотеке с применением материнского капитала. Ознакомиться со «спецсписком» квартир и подробными условиями акции можно на сайте компании «Эталон ЛенСпецСМУ» и в офисах продаж.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Самоцветы» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/