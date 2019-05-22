Статистика ДТП в Петербурге и области: двое погибли в одном районе с разницей в 20 минут

Два смертельных ДТП произошло в ночь с 21 на 22 мая в Лужском районе Ленинградской области с разницей в 20 минут. Эти двое погибших – единственные жертвы аварий в Петербурге и области за вторник, 21 число. В целом в городе зафиксировано 381 ДТП и 19 пострадавших, а в области – 65 ДТП и трое пострадавших. Об этом 22 мая сообщает УГИБДД на своей странице «ВКонтакте». Для сравнения, за понедельник, 20 мая, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в Петербурге 364 ДТП, пострадавших было 20 человек.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 21 мая за 20 минут до полуночи, около 23:40, на 147-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков (Киевское шоссе) неустановленный водитель сбил насмерть 32-летнего мужчину-пешехода и скрылся.

А в 23:20 неподалёку от этой трассы, на 9-м километре дороги Киевское шоссе – деревня Невежицы 54-летний мужчина на BMW 520 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.







Об одной из самых серьёзных аварий за день «Фонтанка» уже сообщала. Около 15:20 на 99-м километре внешнего кольца КАД столкнулись «Лансер» и «Фиат», пострадали оба водителя. На кадрах в группе «Дорожный инспектор» видно, как машины раскидало в разные стороны.

42-летняя женщина – водитель «Хёндэ Соляриса» – получила тяжёлые травмы в ДТП на перекрёстке проспекта Солидарности и улицы Кржижановского около 20:45. По предварительной версии, она не пропустила «Шевроле Круз» с 48-летним мужчиной за рулём. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют, что женщину зажало в машине.

«Первая скорая остановилась через 30 секунд после ДТП, проезжала мимо, но у них уже был в машине человек. Пока врач, что на фото, пыталась оказать первую помощь (у дамы травмы от бокового удара, судя по всему, ребра, ушиблены внутренние органы и бедро), вызвал еще скорую, – рассказывает Алексей. – Второй водила тоже пострадал, удар был нехилый. Вызвали после меня еще и пожарных, по ходу (солярка после ДТП не глохла и стояла молотила). Медик, что на фото, вроде уехала с места уже, когда остальные подтянулись».

«Второе ДТП за сегодня на этом перекрёстке. До этого маршрутка и вроде «классика» (не разглядела). Видела, как в скорую двух малышей годовалых несли. А светофор там вроде как устанавливают», – добавляет Светлана.

Мотоциклист был госпитализирован в тяжёлом состоянии после аварии на Волхонском шоссе, 1, случившейся в 21:15. По предварительной информации УГИБДД, он на «Хонде» двигался в крайнем правом ряду. От края проезжей части внезапно стартовал автомобиль «Фольксваген», и мотоциклист резко затормозил, мотоцикл опрокинулся.

Ещё один тяжело пострадавший – 40-летний пешеход, сбитый около 16:50 на 38-м километре дороги Санкт-Петербург – Кировск (Кировский район области) вне зоны действия пешеходного перехода. 22-летний водитель «Фокуса», по данным УГИБДД, остался на месте.





