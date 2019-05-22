Забравшийся на Эйфелеву башню беженец из России направлен в психиатрическую клинику

Полиция Франции выяснила, что гражданин России, который накануне парализовал работу одного из главных символов французской столицы, рассматривал возможность нанести себе вред. После этого его направили на лечение в психиатрическую клинику.

Полицейские также начали расследование по факту незаконного проникновения на объект культурного наследия Франции. Об этом 22 мая сообщает France 24.

Личность россиянина до сих пор не разглашается. Однако российское посольство ранее не смогло подтвердить, что забравшийся на Эйфелеву башню имел российский паспорт.

В понедельник, 20 мая, неизвестный без страховки и какого-либо оборудования забрался на Эйфелеву башню. Из-за этого почти 2500 человек пришлось эвакуировать, а сам объект культурного наследия был закрыт. Мужчина провел на памятнике почти 6 часов, пока полиция уговаривала его спуститься. Выяснилось, что он не знал французского, предпочитая изъясняться на английском с переходами на русский. По данным французских СМИ, он был беженцем из России.





