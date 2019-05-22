Слишком понятный. Двое петербуржцев «выписали» рецепт на психотроп, но были рассекречены по почерку

Полученные в школе навыки по подделке чужих подписей вспомнили двое петербуржцев. Приятели слепили рецепт на психотроп. Бумага оказалась недостаточно убедительной: достоверно изобразить неповторимый почерк медика может только медик.

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, двумя днями ранее по подозрению в подделке рецепта на получение препарата, применяемого при эпилепсии, задержаны двое петербуржцев. По версии следствия, они помогли получить липовый документ на психотроп одному из горожан. Документ якобы выписала врач поликлиники №106 в мае прошлого года. Однако анализ почерка показал, что специалист к этому творчеству не причастна.

Один из подозреваемых позиционирует себя в социальной сети как индивидуальный предприниматель. По данным СПАРК, у двух его компаний заблокированы счета. 41-летнему горожанину не чужда любовь к престижному транспорту. В январе он опубликовал фото автомобиля Lexus LS460 и оставил комментарий «То чувство, когда мечта сбывается». Оба подозреваемых отпущены под подписку о невыезде.





