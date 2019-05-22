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Происшествия
22.05.2019 09:45
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В Парголово дошкольник выпал из окна вместе с москитной сеткой

Ребенок дошкольного возраста выпал из окна в Выборгском районе Петербурга. Как это часто бывает в подобных случаях, роковую роль сыграла москитная сетка. 

По данным «Фонтанки», мальчика 2015 года рождения привезли в горбольницу №2 из Парголово. Несчастье произошло в семь вечера 21 мая: облокотившись на москитную сетку, ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. Высоты хватило, чтобы дошкольник сломал затылочную кость, получил закрытую черепно-мозговую травму. 

Напомним, 17 мая с высоты второго же этажа (на проспекте Металлистов) упал малыш двух лет. 23 апреля похожее случилось в Коломягах — там также пострадал двухлетний ребенок. 

 

  



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